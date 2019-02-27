Цель сна остается для ученых открытым вопросом

Некоторые делают это вверх ногами. Некоторые делают это, погребенные под слоем грязи. Независимо от их предпочтительного режима, летучие мыши, слоны, лягушки, пчелы, люди и многие другие имеют общее: все они спят.

Ученым еще предстоит найти по-настоящему бессонное существо. Но действительно ли сон необходим для выживания?

Плохой сон в долгосрочной перспективе связан с множеством негативных последствий для здоровья: от болезней сердца и инсульта до увеличения веса и диабета. Эти связи, а также тот факт, что все животные спят, предполагают, что сон должен играть важную функцию для животных.

Но что это за функция? Позволяет ли сон мозгу восстанавливать повреждения и обрабатывать информацию? Необходимо ли это для регуляции энергии в организме? Ученые и мыслители еще от греческого философа Аристотеля предлагали объяснения, почему мы спим, и все же точная цель сна остается открытым вопросом.

В 1890-х годах Мари де Манасен, одна из первых женщин-врачей в России, была обеспокоена тайной сна. По ее словам, мы все любим жизнь, и мы все хотим жить как можно дольше, но, несмотря на это, мы жертвуем одной третью, иногда даже половиной нашей жизни, отдавая ее сну. В своем стремлении выяснить, что такое сон, она провела первый эксперимент по лишению животных сна.

Используя подход, который теперь кажется довольно жестоким. Врач заставляла щенков постоянно бодрствовать, обнаружив, что они умерли после нескольких дней лишения сна. На протяжении последующих десятилетий дальнейшие эксперименты по лишению сна с использованием других животных, таких как грызуны и тараканы, приводили к аналогичным фатальным результатам. Однако основная причина смерти в этих случаях, и как она связана со сном, до сих пор неизвестна.

В то время как полная бессонница кажется опасной, некоторые существа могут обойтись удивительно короткими приступами сна. Они могут быть ключом к пониманию функции сна, говорят ученые.

Результаты недавно проведенного исследования показали, что некоторые мухи почти никогда не спали.

Исследователи заметили, что 6 процентов самок мух спали менее 72 минут каждый день по сравнению со средним показателем 300 минут, которые проводили во сне другие самки. Одна самка даже спала в среднем всего 4 минуты в день.

В следующем эксперименте исследователи лишили мух 96 процентов времени сна. Но эти мухи не умирали преждевременно. Эти практически бессонные мухи вместо этого жили так же долго, как контрольная группа, которая спала нормально.

Как говорят ученые, некоторые животные, похоже, выживают при гораздо меньшем времени, отведенном для сна.

В исследовании 2016 года ученые оснастили больших птиц фрегатов на Галапагосских островах небольшим устройством для измерения электрической активности мозга. Мониторы показывали, что птицы иногда спали в одном полушарии своего мозга в то время, когда они парили над океаном. Иногда они даже спали в обоих полушариях одновременно во время полета.

Сон во время полета может быть распространен среди других видов птиц, таких как обычные стрижи, которые могут летать в течение 10 месяцев без посадки, хотя у ученых нет прямых доказательств этого.

Но, возможно, более удивительно, что исследование показало, что фрегатные птицы, во время полета, спали в среднем всего 42 минуты в день, хотя они обычно спали более 12 часов на земле.

Исследователи не знают, удастся ли им найти хотя бы одно неспящее животное. Среди короткоспящих животных обнаруживается закономерность, что ни один из них не является полностью бессонным. Сохранение небольшого сна предполагает, что существует минимальное количество сна, которое необходимо, даже тем, кто спит совсем немного.