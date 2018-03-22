Будь умней, пиши от руки

По словам Хуана Антонио Нуньеса, профессора по развитию лингвистических навыков и грамотности и координатора Центра письма Автономного университета Мадрида, каллиграфия должна стать стратегией обучения не только в начальной, но и в средней школе и в университете. Но почему?

«Письменность на бумаге способствует трансформации знаний, потому что таким образом мы должны обрабатывать, синтезировать, отражать, анализировать и классифицировать. Мы говорим о процессе абстракции, когда решения постоянно принимаются».

Точно так же, педагог-психолог Антонио Лабанда, говорит, что забота о зрительно-моторной координации, которая создается с помощью этой практики, «необходима не только для неврологического развития, но и для того, чтобы поддерживать незаменимое внимание, чтобы избежать орфографических ошибок, возникающих мгновенно, когда вам нужно ускорить процесс написания».