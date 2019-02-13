Заклятый враг диабета может стать ценным союзником

Когда люди говорят о диабете, они обычно также говорят об инсулине. Диабет - это заболевание, которое поражает миллионы людей во всем мире; инсулин - это гормон, который помогает контролировать это заболевание. Теперь к разговору может присоединиться и глюкагон.

В новом исследовании ученые раскрывают адаптивный механизм, участвующий в контроле действия инсулина, показывая, что глюкагон играет решающую роль в нем и, таким образом, может быть защитным активом.

Диабет возникает, когда организм больше не в состоянии хранить глюкозу, что может привести к слишком высокому уровню сахара в крови. Со временем это может привести к серьезным осложнениям. Диабет считался смертельным заболеванием до 1922 года, когда канадские исследователи открыли инсулин и начали использовать его в качестве лечения.

Когда уровень сахара в крови становится слишком высоким, инсулин посылает сигнал, чтобы печень прекратила производить сахар.

По мнению ученых, глюкагон, с другой стороны, приказывает печени использовать эти резервы, когда это необходимо, и вырабатывать больше сахара. Он может действовать, например, во время голодания или когда тело расходует больше энергии, чем обычно, например, когда мы занимаемся спортом.

Из-за их противоположных влияний инсулин и глюкагон рассматривались как враги по отношению друг к другу. В действительности, многие ученые подозревали, что глюкагон, когда он слишком активен или выработан в слишком больших количествах, был фактором риска для диабета.

В прошлом исследователи попробовали блокировать влияние глюкагона, но эффективность была непредсказуема. В ходе исследований оказалось, что глюкагон может быть защитным активом.

По словам ученых, когда вы поститесь в течение определенного периода времени, например, когда вы спите ночью, ваш уровень глюкагона выше. Таким образом, ваш организм может использовать свои энергетические запасы и предотвратить падение сахара в крови слишком низко, что приведет к гипогликемии, которая вызывает головокружение, спутанность сознания и, в тяжелых случаях, кому.

Исследователи обнаружили, что глюкагон имеет дополнительную функцию. Он подготавливает вашу печень быть более восприимчивой к сигналу от инсулина прекратить производство собственного сахара, так как организм больше не нуждается в нем.

Основываясь на своих наблюдениях в клетках печени мыши, исследователи Iобнаружили, что глюкагону нужен белок под названием PGC1A для контроля этой реакции инсулина. Активация PGC1A не привела к гипергликемии, как считалось ранее. Вместо этого у мышей была лучшая реакция на инсулин.

Как считают ученые, имея высокий уровень глюкагона, PGC1A может быть полезным. Без них печень меньше реагирует на инсулин после еды. Поэтому требуется больше времени, прежде чем уровень сахара в крови вернется в норму. Этот прорыв, по мнению ученых, побудит исследователей более пристально взглянуть на глюкагон и PGC1A. Они надеются, что их работа поможет выявить новые терапевтические цели при сахарном диабете, а также при других метаболических заболеваний.