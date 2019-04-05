Учёные: Изменения климата будут по-разному влиять на рождаемость в мире

В итоге, специалисты пришли к выводу, что разрыв между бедными и богатыми странами будет увеличиваться. В качестве модели они принимали Колумбию и Швейцарию.

Американские учёные, работающие в Колледже Уильямса, постарались понять, станут ли изменения климата влиять на рождаемость в мире. По их мнению, это будет так, но в разных странах процесс станет происходить по-разному.

Эксперты пришли к заключению, что изменения климата в сторону его потепления в наибольшей степени повлияют на тропические страны. Точнее, на их сельское хозяйство, которое и сейчас не всегда развивается в благоприятных условиях.

Модель, которую составили учёные, показала, что в таких странах люди станут рожать, как ни парадоксально, значительно чаще. Это связано с тем, чтобы подросшие дети становились помощниками в ведении всё более трудного сельскохозяйственного производства.

Одновременно, эти семьи будут становиться всё менее образованными. Всё их время будет затрачиваться на тяжёлый труд.

Богатые страны смогут намного лучше адаптироваться к изменениям климата. Да и для ведения сельхозпроизводства у них намного лучшие условия.

Рождаемость в них не будет повышаться. Вероятнее всего, она даже несколько понизится.

Таким образом, изменения климата приведут к дальнейшему расслоению в уровнях того, как живут в благополучных и в беднейших, в особенности – экваториальных, странах.