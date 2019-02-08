Ученые со всего мира: Вызывает ли сон со смартфоном рак?

Специалисты Международного агентства по изучению рака выяснили, что электромагнитные поля, которые исходят от мобильных телефонов, являются канцерогенами для людей.

По данным ученых из Университета Сиднея за 2016 год заболеваемость раком мозга среди жителей Австралии в период с 1982 по 2013 годы существенно не изменилась.

Группа специалистов из Базельского университета во Франции, заявила о том что, электромагнитные волны и беспроводные сети не наносят организму «существенного вреда», как принято считать.

В 2017 году в Калифорнийском департаменте здравоохранения рассказали, что вредоносные излучения, которые исходя от мобильных устройств, вполне могут вызвать как рак, так и бесплодие. По их мнению, электронный гаджет должен находится не менее чем в 80 сантиметрах от спящего человека. Кроме этого, в период потоковой передачи большого по объему файла рекомендуется избегать контакта с устройством.

Ученые со всего мира пришли к общему мнению, что мобильные телефоны препятствуют здоровому сну. Это происходит потому, что долговременное использование смартфона вызывает нарушение когнитивной функции организма - она отвечает за процессы в головном мозге: память, речь и интеллект. Также электронные устройства выделяют голубой свет, он препятствует выделению мелатонина – гормон, отвечающий за здоровый сон.