Ученые в Бостоне выяснили, в каком возрасте лучше всего учить английский язык.

Группа специалистов выяснила, в каком возрасте лучше всего учить английский язык. Работники Массачусетского технологического института и Гарвардского университета проанализировали статистику, данную им в результате теста, который был запущен в Facebook. Выяснилось, что самый плодотворный возраст для изучения английского - это период с 17 до 18 лет.

Именно в этом время человек может достичь высот за малое время. Однако есть условие - приступить к изучению нужно примерно в 10 лет. Результаты исследования показали, что те, кто приступает к изучению позже, испытывают трудности. Специалисты отметили, что после 17 лет возможность учить чужой язык снижается.

Напомним, недавно ученые заявили, что летом человек становится агрессивным. В результате исследований выяснилось, что жара вызывает у людей злость.