Водопроводная вода может «вызвать рак»

Исследования проводили американские специалисты из Environmental Working Group. Согласно их утверждениям: водопроводная вода запросто может вызвать развитие рака, поскольку в жидкости были обнаружены вредоносные химические вещества.

Ученые проводили исследования в лаборатории. Они взяли образцы водопроводной воды и изучили их состав. Как выяснилось, в воде были найдены мышьяк, шестивалентный хром и даже радиоактивные элементы (уран и радий). Дело в том, что эти вещества в 50% случаев сопутствуют появлению онкологических заболеваний.

По мнению исследователей, очистка воды на станциях водоснабжения «оставляет желать лучшего». Таким образом, эту воду рекомендуется пропускать через собственные фильтры или не пить её вовсе.

Для справки: Environmental Working Group – это сообщество американских активистов, которые занимаются исследованиями в области сельскохозяйственных субсидий, токсичных химических веществ, загрязнителей питьевой воды и корпоративной отчётности; при этом, EWG является некоммерческой организацией.



