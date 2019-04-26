Ученые-юмористы создадут «смешного робота»

Китайские изобретатели обещают, что новый их «новое творение» будет обладать чувством юмора. В проекте принимает участие программист по имени Хи-Хи.

Работы по созданию робота ученые проводят на специальной базе Стэнфордского университета (престижный ВУЗ США). Чтобы воплотить проект в реальность, будет использован сложнейший алгоритм, который, к слову, будет содержать в себе разнообразные теории юмора.

Одной их первостепенных задач программистов – научить их робота импровизации и сарказму. Как сообщает источник, «толчком» для создания проекта послужил совершенно «случайный случай».

Команда решила просто развлечься. Ребята загрузили к себе на компьютер несколько омонимов, задача машины была - сгенерировать смешные предложения, заменяя в них понятия. Как показал «случайный эксперимент» - каждый раз нейросеть добавляла к предложению пару новых слов.

Таким образом, команда ученых решила приступить к созданию «робота - юмориста». Статья об этом была впервые опубликована в американском научно-исследовательском журнале Wired.



