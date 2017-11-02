Четырехкрылого крохотного робота научили управлять своим полетом

Масса крохотного робота, сконструированного американским инженером, составляет 150 миллиграммов. А масса максимальной нагрузки такого робота – 262 миллиграмма, что позволит разместить на нем небольшой аккумулятор для автономной работы.

Микророботы – это относительно новое разветвление в робототехнике, которое имеет ряд преимуществ. Самые легкие роботы ранее имели вес более 100 грамм и аналогичный размер. Такие технологии позволяют помогать человеку с различной физической работой. Применение для микророботов нашла, к примеру, компания Rolls-Royce в 2018 году, разработав концепт микророботов, которые должны были исследовать авиационные двигатели изнутри. А гарвардские ученые совсем недавно продемонстрировали такую разработку для выполнение подобных задач.

Данная разработка продемонстрирована на YouTube под названием «four-winged robot fly RA-L and ICRA2019», где в течение 40 секунд демонстрируется полет робота.