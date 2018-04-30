Робот-принтер создал уменьшенную копию марсианского дома

Роботизированный «принтер» смог построить уменьшенный в три раза инопланетный дом. На всё про всё у робота - строителя ушло 4 часа 30 минут непрерывной работы.

Конкурс по созданию полноценного инопланетного жилья из подручных материалов выиграли архитекторы из Нью-Йорка. Изобретение участков полностью справилось с поставленной задачей. Робот смог продемонстрировать – автоматизированный процесс возведения объекта.

Помощь человека «допускалась» на момент закладки фундамента и заканчивалась на внутренней отделке «домика – марсианина». Как оказалось, технологии изобретателей ещё далеки от совершенства, но в это же время доказывают, что возведение жилья на Марсе для них не составит особых проблем.

Победителям вручили приз – 500 тысяч долларов. Организаторами конкурса выступили NASA и Университет Брэдли (частный ВУЗ в штате Иллинойс).



