Нейрохирурги научились перевоплощать жир на животе в кубики пресса

Благодаря новой методике исследователей из Медицинской школы Леонардо Миллера, что в Университете Майами, жир на животе теперь не нужно устранять, потея в спортивном зале.

Перевоплотить слой жира на животе в кубики пресса, поможет новая техника пластической хирургии, она основана на липосакции, то есть жир с живота будут устранять с помощью электронасоса, к которому прикреплена пластиковая трубка. Таким образом, пластический хирург использует инструменты, чтобы точечно удалить слой жира.

При этом если человек в преддверии процедуры не посещал спортзал, ему «не получить» кубики как в рекламе. Для этого потребуется многоразовое «перевоплощение».

В эксперименте приняли участие 50 человек, из них – 26 мужчин и 24 женщины, средний возраст пациентов-добровольцев 26 лет. Все они были в неплохой физической форме, и обратились в клинику, чтобы врачи убрали нежелательные отложения жировой ткани.

После проведения операции, врачи сообщили участникам, что бы они продолжали вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Вывод – чтобы приобрести кубики пресса, не занимаясь спортом, придется не один раз лечь под скальпель хирурга.



