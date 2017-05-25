«Нибиру делает третью попытку?»: Земная кора может разломиться – Учёные

Оказывается, дважды нечто подобное уже происходило. Каждый раз это случалось у берегов Португалии.

Уфологи пришли к выводу, что Нибиру делает свою третью попытку. Поводом для их тревоги стали сведения, которые распространили учёные. Земная кора может разломиться.

Именно такой вывод был сделан Международной научной группой. Её возглавлял Жуан Дуарте, работающий морским геологом в Лиссабонском университете.

Возглавляемые им учёные смогли выявить то, что океаническая литосфера рядом с берегами Португалии стремительно расслаивается.

Специалисты сделали анализ сейсмической активности в регионе. При этом, они обратили внимание на даты, которые указывались уфологами в качестве таковых, когда к Земле приближалась Нибиру для её уничтожения.

Первое масштабное землетрясение произошло в 1755 году. Тогда оно полностью уничтожило Лиссабон. Затем нечто похожее случилось в 1969 году.

Учёные заинтересовались этими фактами и произвели компьютерное моделирование. Оно показало очень угрожающие результаты.

Земная кора рядом с берегами Португалии вполне может разломиться. Предпосылками для этого служит продолжение там аномальных изменений, проходящих с большой скоростью.

Литосферные плиты, залегающие на глубине 250 километров, очень опасно двигаются. Официальная наука впервые смогла установить, что океаническая литосфера может иметь свойство расслоения.

Уфологи, в свою очередь, уверены, что это Нибиру вернулась в третий раз к Земле после очередного космического цикла.

В ходе предыдущих двух ей не удалось уничтожить нашу планету. Попытки продолжаются.

Можно верить в это или нет. Однако, указанные в древних манускриптах времена сближения Нибиру с Землёй сходятся со сдвижениями в старой литосфере.