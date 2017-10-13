Ученые: Европейская пчела создаёт свой фирменный продукт

Ученые выяснили, что мёд европейской пчелы (Apis mellifera Linnaeus) содержит в себе редкий белок, который обладает антимикробными свойствами.

Как оказалось, этот вид пчел прибыл из Азии примерно 300 тысяч лет назад, а затем эмигрировал в Европу и Африку. Специалисты решили исследовать мёд этих насекомых на содержание. Они проанализировали протеомы тринадцати различных видов мёда, большинство из которых доставили из Чехии.

Исследовав образцы, с помощью масс-спектрометрии, ученые обнаружили похожее соотношение белков, хотя их общее количество варьировалось. Но удивило специалистов не это. В ходе исследования был найден белок hymenopaectin, правда, в небольшом количестве. Обнаруженный белок обладает антимикробными свойствами.

Уже известно, что новое открытие будет использовано для лечения аллергии на мед. Результаты исследований были опубликованы в American Chemical Society.



