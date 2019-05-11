Стало известно, как лечатся с помощью пчёл и мёда

Как давно известно, сахар – это белая смерть, а пчелиный мёд - это весьма полезное и, в принципе, доступное для каждого человека вещество. Продукт, производимый пчёлами, часто применяют для лечения многих болезней. Об этом сообщает «Рамблер».

Мёд «обгоняет» сахар по всем критериям. Более того, в нём содержится целый комплекс полезных веществ: витамины группы С и В, железо, кальций и даже белок. Этот сладкий, вязкий, натуральный продукт обладает антибактериальными свойствами и помогает при простуде (разгоняет кровь в организме и является потогонным).

Есть ещё одна популярная методика лечения, которая возникла благодаря пчёлам, она получила название апитерапия – это лечение заболеваний ядом пчёл и продуктами их жизнедеятельности (прополисом, мёдом и маточным молочком).

Процедура с ядом считается самой эффективной, ведь не зря пчеловоды обладают поистине крепким здоровьем. «Пчелиный укол» доставляет в организм всевозможные кислоты, микроэлементы, макроэлементы, целый список белков, стерины, углеводы и уникальные пестициды.

Однако стоит помнить, что прежде чем пойти на апитерапию, необходимо пройти обследования у врачей, а людям, склонным к аллергиям, и вовсе процедура может быть противопоказана.



