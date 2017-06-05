Онкологи выявили продукты, повышающие риск развития рака

Американские ученые выяснили, какой продукт наиболее опасен возникновением онкологии при чрезмерном употреблении. И этот продукт – сахар.

В онкологическом центре имени М. Д. Андерсона исследователи провели эксперимент с грызунами, одному из которых давали сахарозу в количестве, потребляемом среднестатистическим европейцем или американцем, а другого держали на диете без сахара. Выяснилось, что у первой крысы, потребляющей сахар, быстро прогрессировала раковая опухоль.

Также стало известно, что добавление во многие сладости, такие как: выпечка, йогурт, варенье, мороженое и др. высокофруктозного кукурузного сиропа, также как и обыкновенный сахар провоцирует рост метастаз в легких.

Ученые настоятельно рекомендуют воздержаться от чрезмерного потребления сахара во избежание смертельных заболеваний.