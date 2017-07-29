Нибиру препятствует колонизации Марса: Планета теряет свою воду – NASA молчит

К такому выводу пришли российские и немецкие учёные. По их мнению, к этому критическому явлению приводит изменение орбиты Красной планеты.

Уфологи уверены, что широко анонсированной предстоящей колонизации NASA Марса препятствует злобная Нубиру. Именно из-за её влияния планета теряет свою воду.

У Марса несколько миллиардов лет тому назад было огромное количество водных ресурсов. Это были не только океаны. Это были также моря, озёры и реки.

Однако, планета весь этот период теряла свои водные запасы. Учёные полагают, что сейчас их на её поверхности осталось не более 20% того, что было первоначально.

Предположительно, это происходит от того, что в верхних слоях марсианской атмосферы стало происходить её расщепление, влияние на которое оказывает солнечное ультрафиолетовое излучение.

Таким образом, происходит превращение воды в водород или в вещества, относящиеся к гидроксильным радикалам. В том и другом случае, они улетают в космическое пространство, покидая поверхность Марса.

В последние годы этот процесс усилился. Уфологи связывают это с появлением рядом с Землёй зловещей Нибиру, которая, судя по всему, пытается воспрепятствовать переселению землянам на Марс.

Процесс постоянной утраты воды с поверхности Марса до настоящего дня не понятен учёным. Средним слоем атмосферы этот процесс должен бы был блокироваться, как и замерзанием пара с превращением его в лёд.

Однако, происходит нечто непонятное. Видимо, Нибиру смогла поменять орбиту вращения Марса. После этого, все происходящие на нём процессы приняли совершенно другой характер.

Самым странным является то, что NASA, планируя туда полёты, сохраняет полное молчание об этом факте.