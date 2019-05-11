Воду с Марса «ворует» Солнце – Российские учёные

Разработанная ими модель позволяет объяснить непонятные раньше явления, которые наблюдаются в атмосфере Красной планеты.

Российские учёные пришли к выводу, что оставшуюся воду с Марса «ворует» Солнце. Эта гипотеза хорошо вписывается во все наблюдения, которые были осуществлены в последнее время.

Марсианская атмосфера является сейчас очень холодной и разреженной. Она напоминает земную, которая существует на больших высотах.

При этих условиях, вода имеет не жидкую фазу, а находится в образе облаков, в основе которых лежат мелкие кристаллики льда. На Земле такие облака называют перистыми. Высота их возникновения от поверхности планеты, приблизительно, 6 километров.

Однако, эти кристаллики являются достаточно тяжёлыми. Таким образом, сосредоточение основной массы воды происходит в нижних слоях атмосферы.

В то же время, данные, полученные с новейших спутников, запущенных к Марсу, показывают то, что атомы водорода периодически покидают эту планету, устремляясь на большую высоту. Соответственно, происходит эволюция её атмосферы.

При этом забор воды осуществляется, как показали данные последних исследований, на высоте до 80-ти километров от поверхности планеты. Именно там она, под воздействием ультрафиолета распадается на водород и кислород.

Учёные долгое время не могли понять, как вода может «забрасываться» на такую, недоступную для неё высоту.

Так же ими было отмечено возрастание количества атомов водорода, которые улетают в космическое пространство, во время, когда происходят пылевые бури или летнее солнцестояние в Южном полушарии.

Не менее загадочным являются и одновременные колебания по концентрации воды, которые наблюдаются в нижних и верхних слоях атмосферы.

После этого физиками была выдвинута гипотеза о том, что существует некий «насос», который закачивает марсианскую воду вверх.

В то же время этот процесс обладает явной сезонностью. Впрочем, что является причиной того, что Солнце, фактически, ворует оставшуюся на Марсе воду, учёные пока не могут понять.

Основная масса воды, оставшейся у Марса, находится в нижних слоях его атмосферы и на высоте, не превышающей 30 километров.

Однако, она по непонятным пока причинам стремится значительно выше, чтобы покинуть свою планету.

Не исключено, что этому способствуют постоянно происходящие на Марсе пылевые бури. При них увеличивается концентрация водяного пара и интенсивность циркуляции воздушных потоков.

На эти процессы, часто происходящие на Марсе, наибольшее влияние оказывает Солнце. Именно оно служит тем насосом, который в дневное время помогает остаткам марсианской воды подниматься до 60-ти километров над своей планетой.

Зачем это нужно Солнцу станет предметом дополнительных исследований.

В то же время, к этой теме уже подключились уфологи. Они считают, что Высший разум решил оставить Марс без последних остатков воды, потому что туда решили, в случае глобальной катастрофы на Земле, эвакуироваться люди.