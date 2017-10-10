«Восстал из мёртвых»: На Сейшелах появился вид птиц, считавшихся вымершим 136 тыс. лет назад - Учёные

Это наземный вид, который называется кювьеров пастушок. Ранее местом их обитания был Мадагаскар и острова Индийского океана.

Учёные были поражены. Этот вид птиц, практически, «восстал из мёртвых». Его вновь обнаружил на Сейшелах. Считалось, что он полностью вымер 136 тыс. лет тому назад. Оказалось, что это произошло намного позднее.

Специалисты считают это явлением итеративной эволюции. Она является частным случаем параллельной эволюции.

Таковой называет развитие одного и того же вида от одинакового предка, происходящей в разное время. Явление – крайне редкое, в особенности для птиц. Поэтому, учёные и были так поражены.

Кювьеров пастушок более сотни тысяч лет тому назад обитал на островах, где совершенно не было хищников. Размер птицы соответствовал, приблизительно, куриному.

Этот вид колонизировал океанические острова, бывшие изолированными. Кювьеровы пастушки не умели летать, поэтому для них смертельными становились стихийные бедствия.

Только один из подвидов научился летать и смог обосноваться на Сейшелах. Длительный период безбедной жизни отучил их от этого умения. Приблизительно, 136 тыс. лет тому назад атолл полностью ушёл под поверхность океана после наводнения. Вид с тех пор считался полностью исчезнувшим.

Однако, кювьеров пастушок, после того, как атолл, приблизительно, 100 тыс. лет тому назад «всплыл», снова смог там появиться. Видимо, ряд особей, не утративших способность летать, оставались на Мадагаскаре.

Они вновь колонизировали атолл и вновь превратились в чисто наземных птиц. В конце концов, это и стало причиной их полного вымирания.