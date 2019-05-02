«Не нужно кушать»: Медики назвали на столе россиян смертельно ядовитые продукты

В них могут содержаться те, которые содержат яды, являющиеся смертельными. Россияне употребляют их, даже не подозревая о том, что для их здоровья они представляют опасность.

Эти продукты не нужно кушать, предупреждают отечественные медики. Они назвали на столе россиян смертельно ядовитые продукты, которые, как считают граждане, являются вполне безвредными.

В первую очередь, это относится к грибам. Все знают, что они могут представлять опасность. При этом, она не касается лишь мухоморов или поганок. Смертельно вредными могут стать и грибы, которые считаются условно съедобными. Это валуи, рядовки и, даже волнушки.

Главным правилом считается то, что их следует вымачивать на продолжении длительного времени. После этого, их следует держать в рассоле не менее шести недель.

Однако, лишь один ядовитый гриб в этой партии может всю её испортить. Поэтому, при обработке таких грибов и подготовке их к засолке нужно быть очень внимательным.

А вот, если, после её употребления появятся диарея или рвота, следует незамедлительно обратиться к врачу.

Как ни странно, вторым по степени опасности для человеческого организма является миндаль. Это зависит от того, каковой является его горечь. Такой продукт не рекомендован аллергикам, а также людям, у которых, есть сердечно-сосудистые заболевания.

Опасностью является то, что в миндале повышенное содержание гликозида амигдалина. При его расщеплении происходит большое выделение синильной кислоты.

Именно она оказывает очень негативное воздействие на то, как функционируют нервная, дыхательная или сердечно-сосудистая система.

Третьим вредным продуктом назван картофель. После длительного пребывания на солнце, его клубни становятся просто ядовитыми.