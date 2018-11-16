«Федерация» полетит, не смотря на санкции: Россия начала строить корпус космического корабля

Ранее предполагалось изготавливать его корпус из композитных материалов. После введения ограничений против РФ, планы пришлось изменить и перенести сроки пусков.

Однако, не смотря ни на какие санкции, «Федерация» всё равно полетит. Россия начала самостоятельно строить корпус этого космического корабля, относящегося к новому поколению. Он будет выполнен из алюминия.

Проведение первого испытательного полёта запланировано на 2022 год. Затем, в 2023 году «Федерация» отправится в беспилотном режиме на МКС. Следующий полёт, уже с экипажем, намечен на 2024 год.

«Федерация» - это название серии новейших космических кораблей, которые начинает строить Россия. Не исключено, что первые из них получат названия, которые Пётр Великий дал первым российским кораблям. То есть, их могут назвать «Аистом», «Орлом» или «Флагом».

Алюминиевый корпус станет создавать самарское предприятие «Арконик СМЗ». Оно уже на протяжении долгих лет сотрудничает с РКК «Энергия».

Первая «Федерация» должна была начать изготавливаться в 2016 году. Предполагалось, что в основе этого корабля будут на 80% композитные материалы.

Карбоновая капсула для демонстрационного режима уже была изготовлена в Германии в 2015 году и показана при проведении авиасалона МАКС. Однако, вмешались санкционные действия против РФ.

По данным ряда источников, Россия постаралась самостоятельно изготовить композитный корпус, но он не прошёл проверку. При длительном полёте он выделял вредные вещества в атмосферу корабля.

Тогда было принято решение, готовить корпус из алюминия. Из этого материала в настоящее время изготавливаются и все космические корабли США.

Композиты считаются более прогрессивными, но менее прочными материалами.