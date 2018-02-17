«Полное уничтожение»: NASA раскрыло угрозы от приближающегося к Земле гигантского астероида

Американское агентство, впервые, предложило лучшим умам смоделировать возможные варианты развития этой угрозы. Они оказались неутешительными.

Видимо, Земле может угрожать полное уничтожение от стремительно приближающегося к ней огромного астероида. Даже NASA, что ей нехарактерно, раскрыло угрозы, которые могут быть для планеты уже через 9 лет.

Астероид с диаметром в 300 метров приближается к Земле с невероятной скоростью. NASA, в связи с этим, собрало группу всемирно известных экспертов, которые попытались сделать прогноз. Как будут действовать политики? Как следует вести себя обычным людям?

В начальной стадии моделирования вероятность столкновения с астероидом, который сейчас приближается к Земле с дистанции в 57 миллионов километров, расценивалась как один к 50 тысячам.

Дальнейшие вводные привели к существенным корректировкам этого параметра. Лишь за три недели учёные пришли к выводу, что столкновение станет неизбежным. Расчётное время – 29 апреля 2027 года.

Земные технологии могут отправить к нему «разведчиков» не раньше 2021 года. Однако, уже и сейчас понятно, что он ударит по территории США. Этому государству, вместе с Россией и Китаем удалось бы к 2024 году подготовить шесть специальных зондов, чтобы изменить орбиту астероида. Расчётно, попасть в него смогли бы только три из них.

В результате этого, от космического странника отколется кусок, размером 50х80 метров. В указанную дату он может взорваться прямо над Центральным парком США. Взрыв по своей мощности превысит в тысячу раз тот, что испытала Хиросима.

На площади в 83 квадратных километра не выживет никто.

В то же время, не исключено, что земляне совместными усилиями смогут разработать средство для точечного уничтожения этой угрозы.