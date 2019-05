Ученые: Увлечение вегетарианской пищей чревато для здоровья

За исследования взялись ученые из Школы общественного здравоохранения имени Блумберга. Как оказалось, далеко не все вегетарианские продукты полезны.

Эксперимент проходил следующим образом: были собраны и проанализированы данные о пищевых привычках и особенностях рациона питания 15 тысяч пациентов среднего возраста, при этом, за половиной из них ученые наблюдали 24 года. Результат исследований ошеломил специалистов, ведь они обнаружили связь между вегетарианством и болезнью почек. Статья об этом была недавно опубликована в американском медицинском журнале Clinical Journal of the American Society of Nephrology.

Исходя из доводов ученых следует, что большое потребление растительной пищи, которая «насыщена» крахмалом и сахаром, неблаготворно влияет на работу почек и даже может привести к хроническим заболеваниям. Это было определено у трети участников исследования.

Специалисты также отметили, что здоровая растительная диета только приветствуется. В неё входят: бобовые, зелень, орехи, свежие овощи и фрукты. Однако если в вегетарианской еде присутствует «чрезмерное» количество сухофруктов, мучных изделий, выпечки, пакетированных сладких соков и картофеля, риск «заработать» болезнь почек однозначно повышается.