Обнаружена новая модификация белка, защищающего растения от болезней

Ученые обнаружили у растений «иммунитет». У семейства пептидов была найдена новая химическая модификация, которая обеспечивает растения иммунитетом от грибных заболеваний. Работа опубликована в научном журнале International Journal of Molecular Sciences.

Данную особенность удалось обнаружить ученым из Первого МГМУ имени Сеченова. Результат исследования не является новым для данной области, так как ранее такая модификация была обнаружена для иных защитных молекул растений, но для семейства пептидов такой белок является открытием. После сравнения белка с аналогичным, оказалось, что найденный белок не устойчив против Fusarium solani – микроскопического грибка, из-за которого загнивает картофель.

Авторы планируют продолжать исследования и находить новые способы борьбы с различными грибковыми заболеваниями растений.