Учёные: Космос негативно влияет на здоровье астронавтов – NASA не обращает внимания

Во время нахождения в безвоздушном пространстве, их мышцы атрофируются. Помимо того, наблюдается резкое ухудшение зрения и умственных способностей.

Таким образом, как полагают учёные, космос негативно влияет на состояние здоровья астронавтов. Эффективных средств защиты от этого пока не существует. Однако, похоже, что NASA совершенно не обращает на это никакого внимания.

Это агентство уже запланировало, по поручению Белого дома, возвратиться на Луну в 2024 году. Следующей, после проведённых там исследований, предполагается миссия на Марс. Предполагается, что люди будут там находиться на протяжении многих лет.

Идеи, конечно, являются грандиозными. Проблема лишь в одном. В способности достаточно слабых человеческих тел справиться с тем, как на них станет влиять космос.

Пока, что ни NASA, ни другие космические агентства не знают, что станет происходить с организмами людей после того, как они пробудут в безвоздушном пространстве более года.

То, что известно в настоящее время, это жалобы возвратившихся домой астронавтов NASA на заметное ухудшение своего зрения. Видимо, глазное яблоко, попав в непривычные для себя условия, меняет свою форму.

Также не секрет, что, когда долгое время отсутствует постоянное притяжение, человеческие мышцы постепенно атрофируются, а кости становятся более хрупкими.

МКС расположена вблизи с Землёй и влияние там космической радиации достаточно невелико. При дальних полётах астронавты станут получать её дозы в сотни раз больше, чем на нашей планете.

Пока что нет достоверных исследований и о том, как долго человек может пребывать в космосе. Обнародованы сведения, что астронавт США Скотт Келли был в космосе на протяжении 340 дней. После возвращения врачи зафиксировали, что у него заметно ухудшились умственные и когнитивные способности.

Немаловажен и фактор «космического одиночества», который также сильно влияет на людской разум. Долгие полёты на кораблях малого объёма в составе незначительной по количеству группы, могут оказать на психику пагубное воздействие.

Нечто похожее наблюдалось и у полярников, которые зимовали в Антарктиде. После исследований, в из мозге наблюдалось появление структурных и функциональных изменений.

Таким образом, даже, если появится техническая возможность столь дальних полётов, пока невозможно точно предсказать, как будут вести себя при этом люди.

Поэтому требуются дополнительные и тщательные исследования NASA, чтобы это стало максимально безопасным.