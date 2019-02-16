Ученые: путешествие в космос представляет собой испытание человеческого организма

Почти год в космосе поставил иммунную систему астронавта Скотта Келли в состояние повышенной готовности и изменил активность некоторых из его генов по сравнению с находившимся на Земле его братом близнецом. Об этом заявили результаты исследования.

Ученые не знают, были ли изменения хорошими или плохими, но результаты уникального исследования близнецов NASA поднимают новые вопросы для врачей, поскольку космическое агентство стремится отправить людей на Марс.

Тесты генетических двойников дали ученым беспрецедентную возможность отслеживать детали человеческой биологии. Например, гены астронавта включаются и выключаются в космосе по-другому, чем дома. Об одном загадочном изменении недавно сообщили американские ученые: иммунная система Келли была гиперактивирована.

С самого начала космических исследований NASA изучало ущерб, наносимый организму астронавтов, такой как потеря костной массы, которая требует упражнений для противодействия. Обычно астронавты находятся в космосе по полгода. Келли, живший на Международной космической станции, провел в космосе 340 дней и установил американский рекорд.

Ряд генов, связанных с иммунной системой, стали гиперактивными. Это не изменение ДНК. Происходит то, что называется «экспрессией генов», когда гены выключаются и включаются и увеличивают или уменьшают производство белков. В то же время кровь Келли показала меньше другого типа клеток, что является защитой от вирусов. Неудивительно, что активность генов меняется в пространстве, она меняется в ответ на все виды стресса.

Почти все вернулось в норму вскоре после того, как Келли вернулся на Землю в марте 2016 года. Как считают специалисты, в целом это обнадеживает. Нет никаких серьезных новых предупреждающих знаков. Видны изменения, которые не предвидели, но о последствиях этих значений исследователи пока ничего не могут сказать.

Судя по состоянию четырех россиян, живущих в космосе более года, NASA говорит о том, что длительное время вне Земли возможно.

В конечном счете, исследователи NASA составят каталог вещей для мониторинга в будущих миссиях, чтобы увидеть, реагируют ли другие астронавты таким же образом. Астронавты будущих миссий смогут провести некоторые испытания в космосе, а не замораживать образцы для ученых дома.

Американский астронавт, который провел более четырех месяцев на российской космической станции "Мир" рассказал о том, что никогда не болел на орбите, но как только вернулся на Землю, стал болеть слишком часто.

Человеческая миссия на Марс, которую NASA надеется запустить в 2030-х годах, займет 30 месяцев. Радиация - главная проблема. Миссия будет подвергать астронавтов галактическому космическому излучению выше, чем допустимый уровень безопасности NASA.

На Земле и даже на космической станции, магнитное поле Земли защищает космонавтов от радиации. На пути к Марсу и обратно такой защиты не будет. Келли сказал, что полетит на Марс. По его словам, это поездка не опаснее той, которую он совершил, хотя радиация пока что остается самой большой физичесеой проблемой.