NASA объявило о полетах на Марс и Луну

Длительный космический полет делает странные вещи с человеческим телом на молекулярном уровне, но нет причин думать, что люди не могут выжить два с половиной года, путешествуя на Марс. Об этом заявили представители NASA.

Ученые сравнили физиологические изменения астронавта Скотта Келли во время его почти годичного пребывания в космосе и его брата-близнеца Марка Келли, который остался на Земле.

Пока нет полного отчета специалистов, но уже известны основные моменты. Среди них анализ крови Скотта Келли показал, что его иммунная система претерпела изменения, и на клеточном уровне его тело чувствовало себя под атакой.

Кроме этого, были отмечены такие влияния, как поврежденное зрение, потеря мышечного тонуса и нарушение цикла бодрствования-сна. Новое исследование показывает изменения на клеточном уровне, в том числе изменения экспрессии генов.

По мнению специалистов, в основном новости хорошие. Тело обладает необычайной пластичностью и приспособленностью к пребыванию в невесомости, по крайней мере, в течение года.

До сих пор исследования NASA не нашли ничего, что сделало бы миссию на Марсе невозможной. Наибольшую озабоченность вызывает радиация. Такая миссия подвергнет астронавтов воздействию уровней радиации, превышающих допустимые нормы в соответствии с нынешними руководящими принципами. Это не отменит полет, но продолжает оставаться проблемой.

Уже подготовлен предварительный план, который предусматривает отправку астронавтов на Луну в 2028 году в рамках международных усилий, которые будут включать коммерческих партнеров.

Агентство говорит, что, в отличие от программы "Аполлон" программа "Новая Луна" будет устойчивой, а не просто миссией "флаги и следы".

Любая человеческая миссия за пределами низкой околоземной орбиты представляет собой набор рисков для здоровья астронавтов из-за радиации в глубоком космосе. Технологические проблемы, связанные с полетом человека на Марс, очевидны, но физиологические проблемы потенциально столь же значительны.

NASA предусматривает миссию на Марс, которая потребует шестимесячного полета в каждую сторону плюс 18 месяцев на поверхности Марса. В такой миссии могут участвовать от четырех до шести астронавтов, вероятно, это будет международная команда. По словам специалистов, психологическая нагрузка такой миссии будет значительной.

Астронавты будут находиться в небольшом пространстве, где практически невозможно создать даже иллюзию уединения. Социальный мир будет представлен небольшой группой людей в течение очень долгого времени.