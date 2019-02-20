Миссия на Марс оказалась под вопросом

Американская ассоциация содействия развитию науки сосредоточилась на результатах исследований, основанных на данных о состоянии здоровья астронавта Скотта Келли. Группа ученых представила свои исследования, показывающие, что длительные космические путешествия намного хуже для ума, чем для тела.

Что касается тела, Келли действительно пережил заметные изменения во время своего годичного пребывания на борту Международной космической станции. Но они не представляют собой нечто необыкновенное. Подобные изменения происходят и с другими людьми, которые оказываются в аналогичных условиях высокого стресса и высокого риска.

Некоторые из этих телесных изменений прошли через 6 месяцев, большинство из них исчезли в течение нескольких дней после контакта с terra firma и воздействия нормальной гравитации.

На психологическом фронте все выглядит не так радужно. Группа ученых из Северо-Западного университета в США провела серию имитационных космических полетов, содержавших изоляцию, отсутствие качественного сна, задержки связи с наземным контролем и тесным контактом с другими членами команды.

Многие прошлые усилия по созданию моделей для моделирования будущего подверглись критике, потому что реальность показала другие результаты.

Предстоящий почти трехлетний перелет на Марс может привести к тяжелым психологическим нарушениям экипажа.

Исследовательская группа разработала серию тестов для оценки творческого мышления и способности решать задачи восьми экипажей астронавтов, принимавших участие в эксперименте. Результаты показали, что поставленные задачи успешно решались лишь в 20-60% случаев с учетом тяжелых условий реального космического полета.

Специалисты пытаются найти эффективные механизмы и рабочие процессы, которые могли бы дать членам команды возможность сделать все как можно более эффективно, и построить прогностическую модель, которая позволила бы NASA собрать идеальную команду для работы.

Исследования в области психологии космических путешествий продолжаются и, скорее всего, будут продолжаться до самого старта.