Зарождается новая Солнечная система – Астрономы

К таким данным пришли участники международной исследовательской группы, работающей в обсерватории WM Keck. Помощь в исследованиях им оказал мощный телескоп Subaru.

Исходя из полученных от них данных, астрономы пришли к выводу, что во Вселенной зарождается «юная Солнечная система». Это может стать подтверждением того, что в космосе возможности для развития жизни не единичны. Земля не является исключением.

Именно это следует из отчёта, который разместили астрономы обсерватории Кека на её официальной странице. В нём утверждается, что при анализе использовались результаты работы, которые показали сразу два телескопа, расположенные на Гавайях. Период исследований занял восемь лет.

В итоге этого астрономам удалось получение потрясающе чёткого изображения очень далёкой планетной системы, получившей название LkCa 15. Предположительно – это детская версия нашей Солнечной системы. Главное, что в ней имеется звезда, которая подобна Солнцу.

В настоящее время вокруг неё уже происходит вращение не менее трёх планет. Астрономы полагают, что с течением времени их количество будет только возрастать.

Согласно новым данным обсерватории Keck и телескопа Subaru, источником большей части излучения там является газопылевой диск.

То есть, звезда, которая находится в системе LkCa 15, расположена в окружении массивного протопланетного диска, в основе которого находятся газ и пыль. Именно они выступают в качестве своеобразных «строительных блоков», когда формируются новые планет.

Эти исследования подтвердили данные более раннего анализа. Согласно нему, в этом диске зафиксировано наличие большой полости. Это является явным признаком того, что значительная часть «строительного материала» уже направлена на то, чтобы начали формироваться новые «планетарные зародыши», которые вскоре начнут вращение вокруг свое звезды.

Система, как отмечают астрономы, пока достаточно «детская». Однако, она уже напоминает Солнечную в процессе, когда она находилась в стадии своего формирования.

Ряд будущих планет, возможно, до сих пор ещё «встроены» в диск. Не исключено, что впоследствии из него «вылезут» планеты, очень напоминающие Сатурн или Юпитер.

В любом случае, астрономы будут продолжать свои наблюдения и поиск звёздных систем, похожих на нашу, где может существовать или зарождаться жизнь.

Полученный сейчас результат является очень обнадёживающим.