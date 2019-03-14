Астрономы: В газовом диске молодой звезды обнаружен оксид алюминия

Специалисты в области астрономии обнаружили в газовом диске, вокруг молодой звезды, молекулы оксида алюминия (AlO). Исследования ученые проводили с помощью системы ALMA.

ALMA – это комплекс радиотелескопов, с его помощью астрономы изучают процессы, которые происходили с момента Большого Взрыва и привели к созданию первого поколения звёзд. Комплекс расположен на высоте 5 тысяч метров, недалеко от обсерватории плато Чайнатор. Научные работы стали проводить на комплексе с 2011 года.

Как показали исследования, оксид алюминия сыграл важную роль в образовании небесных тел Солнечной системы. Таким образом, находка прояснит многие детали о том, как возникла Планетная система.

Астрономы из Токийского университета сообщили, что AlO был обнаружен в горячей основе оттока молодой звезды, которая носит название I, то есть, это подводит к гипотезе, которая гласит, что алюминийсодержащая молекула образуется в горячих областях, близких к протозвёздам.

Профессор Шого Тачибана из организации UTokyo отметил, что теперь команда специалистов начнёт исследовать газ и твёрдые молекулы вокруг других звёзд, для создания более совершенной модели Солнечной системы.

Результаты исследования ученых-астрономов были опубликованы в научном журнале The Astrophysical Journal Letters.