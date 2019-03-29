Эксперты: Светодиодные лампы опасны для зрения

Как оказалось, LED-светильники могут нанести большой вред сетчатке глаза, что впоследствии приводит к серьёзному нарушению зрения. Результаты исследования были опубликованы в журнале French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety.

Как известно, многие отдают предпочтение светодиодным лампам, поскольку их яркость и цвет можно регулировать с помощью смартфонов, при этом, они экономно «расходуют» энергию. Однако в противовес всем плюсам есть один минус.

Согласно данным специалистов, LED-светильники могут привести к разрушению клеток сетчатки глаз, ускорить процесс их старения и развить различные заболевания. «Особо опасными» были признаны LED-светильники с «холодным светом» - приборы способны производить максимально яркий луч с голубоватым оттенком, потребляя при этом минимальное количество энергии.

В ANSES рекомендуют устанавливать дома светодиодные светильники с тёплым белым светом.



