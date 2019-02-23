Ученые: Вредные привычки делают кости хрупкими

Такую информацию привели ученые из Пенсильванского университета (самого древнего ВУЗа США).

Выяснилось, что поврежденные митохондрии влияют на макрофаги - клетки в организме, которые активно захватывают и переваривают бактерии, остатки погибших клеток и другие чужеродные или токсичные для организма микрочастицы. Собственно, эти «иммунные клетки» под воздействием соответствующих факторов «трансформируются» в остеокласты – клетки, которые уничтожают старую структуру костной ткани. Об этом сообщает Terr News.

Участникам эксперимента – грызунам - нарушили функцию ключевого фермента. Это действие стало началом воспалительного процесса, который появился после того, как макрофаги стали преобразовываться в остеокласты.

Дело в том, что сигнальные молекулы RANK-L, задача которых – участвовать в процессе восстановления костей, начали мутировать (резко изменяться) – это и привело повышенному производству остеокластов.

Автор исследования - ученый Нарайан Авадхани утверждает, что вредные привычки провоцируют аналогичный механизм, который со временем делает кости более хрупкими и способствует развитию остеопороза – болезни, поражающей соединительные ткани в человеческом организме. Чаще всего недуг поражает позвоночник, а также конечности – руки и ноги.

Чтобы «пресечь» этот опасный процесс эксперты рекомендуют - избавится от вредных привычек, а именно - бросить алкоголь и курение.



