Вселенная резко помолодела: Её возраст стал меньше на миллиард лет – Учёные

В 2013 году, учёные, использовав телескоп Планка, пришли к выводу, что её возраст 13,8 миллиардов лет. Новые исследования должны были подтвердить этот факт.

Однако, последовало некоторое разочарование. Учёные, делавшие предыдущий вывод, возможно, ошиблись. Вселенная, в результате последних исследований, резко помолодела: Её возраст стал меньше на миллиард лет.

Согласно вновь полученным данным, Большой взрыв состоялся 12,5 миллиардов лет тому назад. К такому выводу пришли различные группы учёных. Они утверждают, что официальный возраст Вселенной не может равняться показателю в 13,8 миллиардов лет и должен быть уменьшен, как минимум, на миллиард.

Возраст Вселенной всегда остаётся интересующей учёных и очень спорной темой. В этот раз было создано несколько совершенно независимых друг от друга исследовательских групп. Они приступили к собственным наблюдениям за космосом. В их состав входили даже нобелевские лауреаты.

В итоге, все они, независимо друг от друга, пришли к заключению, что Большой взрыв произошёл 12,5-13 миллиардов лет тому назад. Таким образом, наша Вселенная зародилась на целый миллиард лет позднее.

Сначала в научном сообществе эта информация была подвергнута значительному сомнению. Именитые учёные предложили её перепроверить. Так и было сделано. Итоговый результат повторился.

Тогда учёные решили проверить данные, полученные при помощи Планка. Они были очень удивлены. Там показания тоже не изменились, показав, как и ранее, более «старую» Вселенную.

Это очень озадачило учёных. По мнению физиков, если все числа оказались верны, следовательно, проблема в том, как на Змле пока могут проводить исследования фундаментальных моделей работы Вселенной. То есть, в итоге может оказаться, что ни один из результатов не является верным.

Однако, есть некоторое подтверждение более поздней версии. Астрофизики недавно обнаружили галактику, чей возраст 12,8 миллиардов лет. Предположительно, именно она образовалась первой после Большого Взрыва и является во Вселенной самой старейшей.

Согласно нынешним предположениям науки, после того, как произошёл Большой Взрыв, была очень мощная ионизация, и на протяжении 400 миллионов лет не могло образовываться вообще ничего.

От того, когда образовалась наша Вселенная, может зависеть очень многое. Как скорость, с которой в ней будут появляться новые системы, так и срок, на протяжении которого она ещё сможет существовать, пока вновь не исчезнет.

Впрочем, как утверждают специалисты, это не меньше нескольких миллиардов лет. Однако, не стоит путать срок, отмеренный Вселенной, со сроком, отмерянным Земле. Он значительно меньше.