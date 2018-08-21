Названы продукты, положительно влияющие на здоровье мозга

Самыми полезными являются продукты с лютеином.

Американские ученые после проведенных исследований назвали продукты, положительно влияющие на работу и здоровье головного мозга. По словам специалистов, самым полезным является продукт с лютеином. Также эксперты заметили, что здоровье мозга зависит не только от образа жизни человека, но и от питания. В новом исследовании принимали участие 60 человек, возраст которых составил от 25 до 45 лет. Всех добровольцев разделили на две группы. Отличие групп заключалось в том, что они питались по разному.

Результаты показали, что у людей, которые употребляли продукты с лютеином, улучшились нейронные реакции, что и показали соответствующие тесты. Ученые говорят, что улучшить здоровье мозга в несколько раз могут яйца, зеленые листовые овощи, авокадо, шпинат и капуста. Специалисты советуют всем употреблять данные продукты намного чаще.