Российские учёные не верят, что таинственный манускрипт Войнича удалось расшифровать

Эта рукопись, которую относят к XV веку, считается одной из самых загадочных. Расшифровать её пытаются уже множество десятилетий.

В начале мая появилась информация, что британскому лингвисту Джерарду Чеширу удалось частичное прочтение таинственного документа. Однако, российские учены не верят, что загадочный манускрипт Войнича удалось кому-либо расшифровать.

Заявление об этом было сделано Юрием Орловым. Он возглавляет отдел в Институте прикладной математики имени Келдыша. Ранее он возглавлял группу исследователей, которая также изучала манускрипт Войнича.

По их мнению, для написания этой рукописи использовалось сразу несколько языков. Часть из них уже давно умерли.

В то же время, Чешир утверждает, что ему удалось расшифровать некоторые части этого загадочного манускрипта. Британский лингвист утверждает, что она была написана доминиканскими монахинями.

В своём труде они излагали информацию о полезных свойствах трав, целебных ваннах и ряде астрологических проблем.

Российские учёные, в свою очередь, абсолютно уверены, что речь о смысловой расшифровке таинственного манускрипта пока не может даже идти. Могут выдвигаться лишь гипотезы, на каком языке написаны отдельные его фрагменты. И всё.

Орлов утверждает, что при наличии сегодняшних знаний, прочтение этой рукописи является совершенно невозможным. Это является следствием того, что нет никаких данных, на каком языке она была написана.

Таким образом, невозможно говорить об объективном прочтении даже незначительных её участков, пока не найден алфавит языка её написания.

Древний манускрипт назвали по имени антиквара Вильфреда Войнича. Он купил этот документ в 1912 году.

С тех пор его изучали не только опытные учёные и эксперты, но, даже, самые известные криптографы. Все они потерпели неудачу. Таинственный манускрипт до сих пор остаётся нерасшифрованным. То, о чём в нём говорится, или предупреждается, до настоящего времени остаётся абсолютной тайной.

В то же время поступила информация о том, что учёные, якобы, смогли расшифровать послание, прибывшее от пришельцев в 1957 году. Именно тогда его нашли крестьяне в Великобритании и приняли за останки упавшего советского спутника. Диск имел диаметр в 43 сантиметра, а весил, при этом, 14 килограмм.

Позднее на его поверхности были обнаружены иероглифы, после чего этим предметом занялись английские специалисты.

Внутри объекта, изготовленного из меди, была обнаружена небольшая книга. В послании было, приблизительно, две тысячи слов. Как утверждают британские учёные, им удался перевод лишь последней фразы.

«Вы должны совершенствоваться. В противном случае вы исчезнете».

Многие посчитали находку розыгрышем. Однако, страницы книги выполнены из меди с такой пробой, которую на планете в ту пору ещё не удавалось достичь.

Помимо того, летательный аппарат обладал серьёзным защитным слоем, предохраняющим его от радиации.

Однако, вопросом остаётся, какой внеземной разум мог послать землянам такое предупреждение. И в связи с чем.