Ученые расшифровали древний папирус, оказавшийся любовным заклинанием

Специалисты считают, что этим заклинанием египетские маги могли пользоваться, чтобы разрушать любовные треугольники и помогать соединиться влюбленным, пишет Live Science.

Папирус, возраст которого специалисты оценивают примерно в 1300 лет, долгое время хранился в австралийском университете Маккуори. Однако как он туда попал, до сих пор остается загадкой: в учебном заведении не сохранилось никаких сведений о том, когда манускрипт был куплен и кто его пожертвовал.

Древний свиток написан на коптском языке и имеет необычный рисунок. На нем изображены два птицеподобных существа, соединенных между собой. Специалисты считают, что эти существа символизируют мужчину и женщину. Лингвистам удалось расшифровать кусочки отдельных фраз – «я призываю вас», «каждый ребенок Адама» и другие. Также в тексте встречается имя библейского персонажа Ахитофела. Полностью восстановить текст вряд ли удастся, говорят ученые, ведь он сохранился лишь частично.

Сравнив содержание папируса с другими артефактами и описанием египетских ритуалов той эпохи, ученые пришли к выводу, что свиток содержит описание ритуала, который должен был защищать и соединять влюбленных. Специалисты говорят, что в древности подобные заклинания были в ходу у магов буквально на все случаи жизни.

К слову, в том же университете хранится и «Справочник ритуальных сил» - большой древний текст, датируемый той же эпохой. Однако был ли изученный папирус частью этого справочника, или это самостоятельный документ, установить пока не удалось.