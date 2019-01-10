Ученые: Между уровнем образования и здоровья сердца есть связь

Британские эксперты выдвинули новую гипотезу о связи между образованием сердцем.

Некоторое время назад ученые из Великобритании провели масштабное исследование для того, чтобы подтвердить или опровергнуть новую гипотезу. Они заявили, что между уровнем образования и здоровьем сердца существует связь. Оказалось, что чем выше уровень образования, тем ниже вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты показали, что каждые 3,6 года обучения значительно уменьшает количество приступов. В первом исследовании ученые проанализировали данные 200 тысяч человек, сравнив уровень их образования. Также учитывались вес и вредные привычки.

Во время второго эксперимента специалисты использовали менделеевской рандомизацией, а также математическим методом причинно-следственных причин. Проанализировав данные миллиона человек эксперты пришли к выводу, что в 40% всех случаев была найдена связь между весом, вредным привычками и здоровьем сердца. Во всех остальных случаях причины сердечно-сосудистых заболеваний не связаны с вышеперечисленными параметрами. Из этого ученые и вывели свою теорию, что работа и здоровье сердца напрямую зависит от уровня образования.