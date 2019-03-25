Ученые: Усы защищают мужчин от рака кожи

Ученые из Канзаса (США) уверены в том, что мужчины с усами способны значительно снизить риск появления онкологического заболевания. Об этом сообщает портал «Мир 24».

В процессе исследований было установлено, что растительность на лице толщиной не менее 9 мм препятствует появлению плоскоклеточного рака нижней губы (в целых 16 раз). К такому недугу может привести актинический кератоз, который появляется, как правило, у мужчин в возрасте (50-60 лет). Заболевание представляет собой пятно, которое образуется в области ушей, губ или головы и плеч.

Бывает, что кератоз «переходит» в злокачественную опухоль, более всего опасен он для тонкой кожи губ. Таким образом, считают ученые, усы защищают от внешнего фактора, который сопутствует появлению болезни.

Онколог из министерства здравоохранения России Андрей Каприн рассказал, что спровоцировать появление злокачественной опухоли также могут: куриное мясо, красное мясо, алкоголь, курение (провокатор нескольких видов рака) и малоподвижный образ жизни.

Исследователи из Университета Маршалла (США) заявили о чудотворном свойстве перца чили, их исследование показало, что жгучий плод способен замедлить развитие рака лёгких.

А вот ученые их Бостонского университета нашли способ выявить рак лёгких ещё до его появления. Предопределить появление недуга можно – исследовав геном тканей дыхательных путей.



