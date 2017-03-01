Ученые обнаружили образец самого древнего гриба на планете Земля

Находка может изменить понимание процессов эволюции на суше.

Образцы гриба были обнаружены в арктической части Канады. Останкам микроископаемого уже присвоили название - Ourasphaira giraldae. Исследовала окаменелости целая группа ученых из разных научных университетов.

Для установления «личности находки» были проведены: морфологический, спектральный и ультраструктурный анализы. Только после этого специалисты выяснили, что это гриб и при этом очень древний.

По установленным данным его возраст 890-1010 миллионов лет. Ourasphaira giraldae выглядят как ветвящаяся структура с отростками в виде шаров. Интересно, что в клеточных стенках был обнаружен хитин, который является составляющим элементом в экзоскелете членистоногих.

Научный исследователь Корентин Лорон считает, что это целое открытие в научном мире, ведь если грибы «населяли» Землю около миллиарда лет назад, то в то же время должны были появиться и животные.

Источник – научный журнал Nature.



