В Коста-Рике упал редчайший метеорит

Он более чем на 80% состоит из глины.

Падение чрезвычайно редкого небесного тела произошло в конце апреля. Метеорит «приземлился» прямиком на столовую людей, которые и сообщили о находке, после того как космический камень разрушил их комнату.

Ученые пришли к выводу, что камень, весом не более 1 килограмма, был обломком метеорита, размеры которого были сопоставимы со стиральной машинкой, но долететь целиком не смог, поскольку по пути «развалился» в слоях атмосферы. Об этом сообщает «Техкульт».

Затем начались поиски остальных «кусочков» метеорита. В итоге были обнаружены десятки «пришельцев». Их общий вес составил 24 килограмма.

Специалисты возлагают надежду на то, что остальные обломки «не размокнут» в сезон тропических дождей. Кроме этого, на «их» целостность могут повлиять внешние факторы, даже контакт с кислородом.

«Пришелец с космоса» относится к самой распространённой подгруппе классификации метеоритов – Хондритам. При этом его глиняная структура является хорошим накопителем разных частиц, образований и следов жизни, поэтому данный вид очень ценный для науки.

Ученые из Университета Аризона (США) особенно рады находке, ведь им достались самые ценные образцы. Они пообещали опубликовать результаты исследований в ближайшее время.



