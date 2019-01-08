Ученые: В центре Индийского океана обнаружен океан ледникового периода

Есть гипотеза, что найденный океан некогда располагался на территории нынешнего Нью-Йорка и Чикаго. Об этом сообщает runews24.

Открытие проходило следующим образом: была собрана группа ученых из Чикагского университета, затем, она отправилась в Индийский океан и начала свои работы. С помощью специального оборудования – гидравлического пресса и вакуума, исследователи добывали образцы воды из пород морского дна.

После трудоёмких, многомесячных работ были обнаружены образцы воды, соленость которых была значительно выше, чем предполагалось.

Ученые выдвинули гипотезу – вода просачивалась сквозь скалу на протяжении нескольких тысяч лет, ведь некогда значительная часть вод была предствалена ледниками.

После многочисленных экспертиз было установлено – обнаруженные образцы воды «принадлежат» эпохе Ледникового периода.

Напомним, «эхо прошлого» было обнаружено в центральной части Индийского океана (на Мальдивах).



