Стали известны "все" причины появления картавости

Картавость – это нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и стабильной иннервации артикуляционного аппарата. Возникнуть «она» может по многим причинам.

1) При неправильном положении языка и губ. То есть картавость может возникать из-за смещенных губ, языка или «неточного» взаимодействия языка с нёбом, последний случай связан с неправильной вибрацией маленького язычка.

2) Проблемы со слуховым аппаратом, неправильный прикус, повреждённый язык (или недостаточная длина его уздечки), особенное строение зубов и дёсен – все это также может быть причиной «неправильного Р».

3) Генетическая предрасположенность повышает риск появления картавости у детей. Возникает это в большинстве случае из-за аналогичного строения челюсти или зубов у родителей и их детей.

4) Невнимание родителей к речи ребёнка. Правильное произношение звуков и четкость речи нужно подправлять в процессе взросления ребёнка. Некоторые родители не обращают внимание на этот «дефект», а ведь исправить картавость с годами только сложнее.

5) Ещё одна распространения причина – изучение двух или нескольких языков одновременно. Таким образом, при постоянном смешивании слов может возникнуть «неправильное Р».

Исправить картавость поможет логопед, а бывает, что требуется помощь стоматолога или ЛОРа.



