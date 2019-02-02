Ученые: От простуды избавиться помогут пробиотики из йогурта

В составе йогурта также есть еще один усилитель иммунитета – цинк.

Ученые проанализировали результаты нескольких исследований и пришли к выводу, что от простуды избавиться помогут пробиотики, которые содержаться в йогурте. Помимо этого, в исследовании также были найдены многообещающие результаты по поводу продолжительности простуды. Однако данные выводы относятся только к определенным штаммам пробиотиков, которых может и не быть в обычном йогурте без добавок. Кроме этого, в состав продукта входи еще один усилитель иммунитета – цинк, который значительно сокращает продолжительность простуды. Однако его количества в йогурте значительно меньше рекомендованной нормы.

Благодаря углеводам продукт обеспечивает организм энергией, которая важна для восстановления после заболевания. Последняя научная работа показала, что у женщин, которые на протяжении девяти недель употребляли йогурт вместе с остальной пищей, уменьшались воспалительные маркеры в крови. Если употреблять йогурт с черникой или клубникой, то организм получает дополнительную дозу витамина С, а также антиоксидантов, важных для борьбы с простудой.