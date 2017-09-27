Учёные протестируют на МКС космическую жвачку

При полётах к Луне очень важно, чтобы микрофлора космонавтов находилась в стабильном состоянии. Однако, у этого изобретения есть и ещё одно очень важное предназначение.

Учёные протестируют на МКС новейшую космическую жвачку. Она была разработана российскими специалистами, работающими в Институте медико-биологических проблем.

Сейчас РАН предполагает провести её испытания в реальных условиях космического полёта на МКС. Если они окажутся успешными, это окажет огромную помощь в дальних космических путешествиях.

В первую очередь, этот новый космический препарат предназначен для того, чтобы поддерживать стабильность микрофлоры организма космонавтов, которые полетят на Луну.

Также немаловажно, что с помощью этого изобретения можно будет защищать космонавтов от появлений пародонтитов и гингивитов. Это воспалительные поражения тканей зубов.

Форму нового препарата российские учёные сделали предельно простой для использования. Он будет иметь вид обычной жвачки или же леденца. При рассасывании, они распределят стрептококки по всей ротовой полости. Тем самым, защищая дёсны космонавтов и их зубы.

Предварительные исследования показали и ещё одну пользу от новой космической жвачки. Она оказалась способной к уничтожению не одних лишь заболеваний, которые появляются в полости рта. Так же хорошо препарат справляется и с золотистым стафилококком.

Учёные сообщили, что проведение этого эксперимента уже введено в программу долгосрочных исследований, которые будут проводиться на МКС.

При успешном прохождении испытаний, станет рассматриваться вопрос о появлении этого препарата в комплексе медицинских средств, которые будут применяться при осуществлении лунной программы.

Кроме этого жевательного препарата, космонавты, находящиеся на МКС, проведут испытания комплекса бактериофагов, названного «Фагодент». Предполагается, что в длительных полётах он будет способствовать сохранению иммунитета космических путешественников.

Учёные провели предварительные тестирования препаратов, относящихся к этой серии. Они совершенно необходимы. Это стало ясно после того, как было доказано, что в длительном полёте в ротоглотке космонавтов происходит развитие пародонто-патогенных микроорганизмов. Следовательно, такие препараты тоже должны находиться в космической аптечке.

Когда в конце миссии специалистами были взяты медицинские пробы во внутренних помещениях станции, выяснился весьма неприятный факт. Пародонто-патогенным микроорганизмам удаётся полное вытеснение находящихся там защитных групп микроорганизмов.

Со слов учёных, приблизительно такая же картина и в тех случаях, когда проводятся изоляционные эксперименты на Земле. Например, когда участников помещают в замкнутое помещение на достаточно продолжительное время.

Эти и подобные им исследования подтверждают то, что Россия не отказывается от дальнейшего освоения космического пространства. Она тоже готовится к тому, чтобы совершать дальние полёты. При этом, российские учёные стараются предусмотреть каждую мелочь, чтобы при выполнении миссии не возникало неприятных неожиданностей.