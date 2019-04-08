«Мы не от обезьян?»: Учёные нашли различия в ряде белков ДНК человека и животных

Специалисты полагают, что это открытие поможет приблизить к разгадке тайны, каким образом на Земле появился наш вид. Десятки генов являются совершенно уникальными и присущими лишь людям.

Канадские учёные, работающие в Университете Торонто, нашли различия в ряде белков ДНК человека и животных. Именно эти белки отвечают за генетическую информацию и её перенос.

При исследовании было установлено, что человек обладает совершенно уникальными генами. Они отвечают за то, какую особенность имеет человеческая физиология и анатомия. Прежде всего, это мозг и иммунная система.

Также учёные выяснили, что гены, которыми располагают люди и другие существа на планете, имеют отличий намного больше, чем ранее считалось. Десятки генов свойственны лишь людям.

Белки являются транскрипционными факторами, отвечающими за перенос генетической информации. Ранее господствовало утверждение, что у различных организмов они должны выглядеть одинаково.

Исследования, проведённые канадскими учёными, показало, что у них могут быть существенные различия. В первую очередь, это определённые последовательности органических соединений. Это специфические фрагменты кода ДНК, которые носят название мотивы.

Учёные утверждают, что, к примеру, у людей с шимпанзе идентичность геномов составляет 99%. Однако и здесь обнаружили десятки белков, распознающие различные для каждого вида фрагменты из кода ДНК. Это, в свою очередь, оказывает влияние на процесс по передаче наследственной информации, предназначенной для сотен разных генов. Следовательно, у человека и шимпанзе есть различия.

Результаты новых опытов входят в полное противоречие с данными, которые показали более ранние работы. Они показали, что, практически, все транскрипционные факторы человека и, к примеру, мухи-дрозофилы связываются одним и тем же фрагментом из кода ДНК.

В то же время, канадские учёные не отрицают, что они пока не выяснили, за какие именно функции отвечают гены, которые являются для человека уникальными. Не исключено, что к зоне их ответственности относится и анатомическая разница между полами.

Эта генетическая область до сих пор не исследовалась, что является несколько странным. Здесь речь идёт про те различия, которые даже людям хорошо видны друг в друге, и именно они привлекают их обоюдное внимание.

В то же время канадские коллеги исследователей не высказывают особого оптимизма, давая оценки проведённому исследованию.

Безусловно, работа является очень важной для того, чтобы лучше понимать определённые регуляционные процессы, чтобы более глубоко понять живые системы и их эволюцию.

В то же время говорить о том, что сейчас специалисты стали лучше понимать природу человека, пока явно преждевременно.

Некоторые гены в ходе эволюционных изменений претерпели изменения. Они просто не могут быть идентичными тем, которые были сотни миллионов лет тому назад.

Что кошка и собака разные, является совершенно очевидным. В тоже время у иммунной системы человека почти нет отличий от тех, которой располагают другие животные. Мозг является совсем другим делом. Эволюция вносила свои особенности.

Если брать во внимание только генетику, то человек является абсолютно обычным живым организмом.