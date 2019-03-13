На Луну отправят лазерную 3D-печать

С помощью этого устройства, ученые намерены рассмотреть варианты построек жилых структур для будущих колоний на естественном спутнике Земли.

Лазерная система будут установлена на лунный автомобиль, который будет полностью готов к 2021 году. Как оказалось, многие ведущие космические компании уже давно хотят «возвести» долгосрочны станции на Луне, но проблема в том, что транспортировка соответствующих материалов требует «космических» затрат.

Однако ученые из Laser Zentrum Hannover (LZH) и Institute of Space Systems (IRAS) Брауншвейгского технического университета решили создать уникальную лазерную систему 3D-печати, и им это удалось. Новое изобретение уже получило название Moonrise, сейчас систему тестируют.

Устройство весом всего 3 килограмма будет исследовать реголит (осадочный грунт Луны), который планируется использовать в качестве строительного материала, чтобы не доставлять соответствующие материалы с Земли. Об этом сообщает New Atlas.

Ученые сообщили, что сейчас они проводят опыты на Земле, но для создания «лунной обстановки» требуется изобрести походящий аналог лунному реголиту. При этом лазерную 3D-печать нужно оборудовать подходящей защитой, перед доставкой на спутник.

Также известно, что лазерная система, попав на Луну, начнет переплавлять реголит, чтобы предать «строительному материалу» определённые формы. Снимать весь этот процесс будут камеры в высоком разрешении.



