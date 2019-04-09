Эксперты дали несколько советов, как без особых усилий улучшить память.

Очень часто люди сталкиваются с тем, что с возрастом ухудшается память. Однако не только люди в возрасте страдают от такой проблемы, часто такое встречается и у молодых людей. Именно поэтому ученые назвали простые способы улучшения памяти. Отметим, что в основном память ухудшается у молодых из-за переутомления на работе. Ученые говорят, что стоит укреплять нейронную связь, тем самым укрепляя мозг. Для этого нужно заниматься асоциальное мышление. Человеку нужно на листке бумаги рисовать символы, при этом думать об определенном событии. Примерно через две-три недели вернуться к этим рисункам и вспомнить, с чем связан тот или иной символ.

Это может не только улучшить память, но и отсеять иногда появляющиеся ложные воспоминания. Кроме этого, специалисты рекомендуют для улучшения памяти вспоминать все детали прошедшего дня. Это повысит работу мозга на 30%, а также поможет научиться анализировать события, определяя их ключевые моменты.