Ученые назвали неожиданную опасность стрессов для беременных

Оказалось, что стресс во время беременности может стать причиной бесплодия сына.

Ученые провели исследование, чтобы узнать к каким последствиям может привести стресс во время беременности. Оказывается, это может стать причиной значительного уменьшения сперматозоидов у родившихся мальчиков, то есть к бесплодию. Специалисты опросили три тысячи женщин. У них спрашивали, что приводило к стрессу во время беременности. После этого ученые наблюдали за сыновьями участниц, которые на первых 18 неделях беременности испытали три стрессовых события. Результаты показали, что у всех мальчиков наблюдалась низкая фертильность.

Эксперты считают, что причиной для этого является изменение уровня ключевых гормонов, которые нужны для развития мужских половых органов. Ученые говорят, что количество сперматозоидов снизилось на 36%, на 12% уменьшилась их подвижность, а уровень тестостерона снизился на 11%. Специалисты дополнили, что первые недели самые важные для того, чтобы в будущем у мужчины была качественная сперма.