Ученые открыли новый вид лазающих полозов

Информацию об этом виде собирали 17 лет.

Новый вид змей получил название Elaphe urartica, имя было подобрано в честь древнего армянского государства Ураруту, оно просуществовало между 9 и 11 веками до нашей эры и располагалось в Армянском нагорье рядом с озером Ван.

Пресмыкающихся определила к новому виду группа ученых. В неё вошли специалисты из России, Турции, Азербайджана, Чехии и Словакии. Добавим, что информацию о E. Urartica собирали 17 лет.

Отметим, что новоявленный вид долгое время относили к другому виду - Elaphe sauromates (название относится к сарматам). Только путём международного сотрудничества удалось отделить один вид от другого.

Также известно, что предки Elaphe urartica и Elaphe sauromates разошлись, в поисках подходящей среды обитания, около 5, 3 миллионов лет тому назад.

Результаты исследований были опубликованы в научном журнале PeerJ.



