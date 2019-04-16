Ученые: Обнаружен самый древнейший христианский храм в Египте

Руководитель миссии признался, что это открытие очень важно, ведь подобных находок в соседней Александрии ещё не было.

Раскопки проходили на территории древнего порта Мареа, недалеко от города Александрия. Остатки церкви, а некогда христианский храм, построенный предположительно в IV веке, нашла группа польских археологов из Варшавского университета, которая проводит исследовательские работы в Египте с 2000 года.

Археологи сообщили, что самыми ценными находками стали: базилика, часовня с захоронением и самая огромная коллекция фрагментов из керамики (теперь самая большая из всех известных в Египте).

Известно, что базилика действовала с V по VIII века нашей эры. Отмечается, что именно при её исследовании были обнаружены остатки храма, который был построен в IV веке. Таким образом, было установлено, что церковь, несомненно, является одной из самых древних во всей стране.

Подтвердил эту информацию руководитель группы археологов доктор Кшиштоф Бабрай. Он также добавил, размеры церкви были – 24 на 15 метров, при этом базилика была разрушена, предположительно, землетрясением.



