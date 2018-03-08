Ученые объяснили, как вымерли мега-бобры

Эти животные были размером с современного медведя.Один из авторов исследования Тесса Плин рассказала, что привело к вымиранию этих громадин бобров.

Уже не один года ученые находят кости от бобров, которые по размерам не уступают медвежьим. Больше всего останков было обнаружено в Северной Америке, предположительно постоянной области обитания мега-бобров.

Некогда огромные звери любили обитать возле воды, их вес доходил до 100 килограмм. При этом новое исследование опровергает «весомую» связь между бобрами того времени и современными видами этих животных, ряд «физических аргументов» свидетельствует об этом.

У мега-бобров отсутствовал хвост-весло, их «оконечность» была больше похожа на хвост ондатры и была длинной. Передние резцы этих древних животных были куда крупнее, чем у их нынешних собратьев, и были похожи на клыки. Также у них отсутствовали острые режущие кромки.

Несмотря на устрашающий вид, питались огромные бобры исключительно водяными растениями, это доказал изотопный анализ. Таким образом, ученые пришли к выводу – бобры того времени не были «строителями экосистем», то есть они не пилили деревья и не строили плотины. Об этом сообщает «Российская газета».

После изучения всех материалов, и образцов было установлено: мега-бобры вымерли от резкого изменения климата. Традиционная среда их обитания стала высыхать, им не хватало пищи и это привело к быстрому исчезновению этого вида. Произошло это около 10 тысяч лет назад.



